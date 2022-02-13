Сегодня по всей стране будет сухо и солнечно.

Сегодня в Украине еще немного похолодает. 13 февраля в большинстве областей будет +1°...+4°, лишь на западе местами температура поднимется до +5°...+8°. Ночные морозы достигнут -4°...-6°. Однако день будет сухим и очень солнечным - по всей стране ожидается ясная погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Теплее всего сегодня будет на западе Украины. Здесь в большинстве областей будет +3°...+5°, а в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях воздух прогреется до +5°...+8°.

На севере Украины будет +3°...+4°, кроме Сумской области, где днем будет около 0°. Без осадков, ясно и солнечно.

Жителей центральных областей ждет температура +3°...+4°. Никакой облачности, будет ясно и без осадков.

На востоке Украины холоднее всего будет в Харькове, где ожидается до +1°. А на остальной территории столбики термометров поднимутся до +3°.

В южных областях сегодня также ожидается +3°...+4°, ясная и безоблачная погода. Лишь в крыму будет небольшая облачность.

Напомним, ранее Укргидрометцентре рассказали, вернутся ли в феврале сильные морозы.

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