Синоптики отмечают, что могут быть определенные колебания температуры.

До конца февраля в Украине уже не должно быть сильных морозов.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает РБК-Украина.

Синоптик отметила, что могут быть определенные колебания температуры, "но чтобы очень сильны были какие-то ультра-полярные вторжения, такого не предвидится".

"По предварительным расчетам, со второй декады февраля возвращения серьезных морозов мы пока не видим", - сказала она.

Напомним, согласно предварительным расчетам метеорологов, во второй половине месяца, после 14 февраля, в Украине усилятся морозы. Но в конце зимы, после 25 февраля, погода снова изменится. Метеорологи говорят, что с этого момента весна постепенно начнет вступать в свои права - столбики термометров снова поползут вверх.

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