26 октября столбики термометров в Украине не поднимутся выше +13°, а ночью местами морозы достигнут -5°.

Во вторник, 26 октября, в Украине будет холодно, но сухо и солнечно. В большинстве областей ожидается ясная и безоблачная погода, местами - небольшая облачность. Днем столбики термометров покажут +8°...+13°, а вот ночи будут холодными: до -5°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +2°, днем +11°.

Во Львове во вторник будет практически безоблачно. Ночью +2°, днем +13°.

В Луцке - практически безоблачно, ночью +1°, днем +12°.

В Ривне во вторник ожидается ясная и безоблачная погода, ночью 0°, днем +12°.

В Тернополе 26 октября ночью будет -2°, днем +11°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком завтра будет ясно и безоблачно, ночью 0°, днем +11°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью -3°, днем +13°.

В Ужгороде столбики термометров покажут -3°...+13°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - ясно и безоблачно, ночью 0°, днем +12°.

В Виннице завтра будет +1°...+11°, ясно и безоблачно.

В Житомире во вторник будет ночью +1°, днем +11°, ясно и безоблачно.

В Черкассах будет ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +10°.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +10°, ясно и безоблачно

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха -1°...+10°.

В Одессе 26 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +11°.

В Херсоне во вторник ночью 0°, днем +12°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью 0°, днем +11°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +10°, практически безоблачно.

В Сумах температура воздуха составит -2°...+9°, небольшая облачность.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью -2°, днем +9°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +10°, ясно и безоблачно.

В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, -1°...+10°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью -5°, днем +8°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью -4°, днем +8°.

Народный прогноз на 26 октября

26 октября - Карпа. В этот день было принято париться, выгонять из больных хвори, настаивать на молоке целебные травы и пить этот отвар. У святого Карпа просили избавления от разных напастей, об утешении в бедах, об умножении плодородия земли.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская