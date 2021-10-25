26 октября в Украине будет солнечно, но холодно / фото pixabay.com
Во вторник, 26 октября, в Украине будет холодно, но сухо и солнечно. В большинстве областей ожидается ясная и безоблачная погода, местами - небольшая облачность. Днем столбики термометров покажут +8°...+13°, а вот ночи будут холодными: до -5°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +2°, днем +11°.
- Во Львове во вторник будет практически безоблачно. Ночью +2°, днем +13°.
- В Луцке - практически безоблачно, ночью +1°, днем +12°.
- В Ривне во вторник ожидается ясная и безоблачная погода, ночью 0°, днем +12°.
- В Тернополе 26 октября ночью будет -2°, днем +11°, ясно и безоблачно.
- В Хмельницком завтра будет ясно и безоблачно, ночью 0°, днем +11°.
- В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью -3°, днем +13°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут -3°...+13°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах во вторник - ясно и безоблачно, ночью 0°, днем +12°.
- В Виннице завтра будет +1°...+11°, ясно и безоблачно.
- В Житомире во вторник будет ночью +1°, днем +11°, ясно и безоблачно.
- В Черкассах будет ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +10°.
- В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +10°, ясно и безоблачно
- В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха -1°...+10°.
- В Одессе 26 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +11°.
- В Херсоне во вторник ночью 0°, днем +12°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью 0°, днем +11°.
- В Запорожье температура ночью -2°, днем +10°, практически безоблачно.
- В Сумах температура воздуха составит -2°...+9°, небольшая облачность.
- В Харькове - практически безоблачно, температура ночью -2°, днем +9°.
- В Днепре температура ночью будет -1°, днем +10°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, -1°...+10°.
- В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью -5°, днем +8°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью -4°, днем +8°.
Погода в Украине 26 октября / фото УНИАН
Народный прогноз на 26 октября
26 октября - Карпа. В этот день было принято париться, выгонять из больных хвори, настаивать на молоке целебные травы и пить этот отвар. У святого Карпа просили избавления от разных напастей, об утешении в бедах, об умножении плодородия земли.
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