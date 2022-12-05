Осадки ожидаются на западе Украины.

Во вторник, 6 декабря, в Украине по-прежнему будет морозно и днем, и ночью. Лишь на крайнем западе и местами на юге страны столбики термометров будут подниматься выше "нуля", а на закарпатье воздух прогреется до +7°. Также в Закарпатской, Ивано-франковской и Львовской областях ожидаются осадки. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -9°, днем -3°.

Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -2°, днем +1°, дождь, возможно со снегом.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем 0°.

В Ривне во вторник ожидается пасмурная погода, ночью -4°, днем 0°.

В Тернополе 6 декабря ночью будет -4°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем -2°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +1°, дождь, возможно со снегом.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +7°, пасмурно, дождь.

В Черновцах во вторник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +1°.

В Виннице завтра будет -5°...-3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире во вторник будет ночью -5, днем -3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью -7°, днем -2°.

В Кропивницком температура ночью будет -8°, днем -3°, практически безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха -9°...-2°.

В Одессе 6 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +2°.

В Херсоне во вторник ночью -3°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем -2°.

В Запорожье температура ночью -7°, днем -1°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -9°...-3°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -9°, днем -3°.

В Днепре температура ночью будет -8°, днем -1°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, -1°...+2°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -9°, днем -2°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -10°, днем -4°.

Народные приметы на 6 декабря

6 декабря - Митрофана. Если на Митрофана моросит снег и северный ветер, то 6 июня будет ветер с севера и дождь.

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