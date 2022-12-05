Погода в Украине / фото УНИАН

Во вторник, 6 декабря, в Украине по-прежнему будет морозно и днем, и ночью. Лишь на крайнем западе и местами на юге страны столбики термометров будут подниматься выше "нуля", а на закарпатье воздух прогреется до +7°. Также в Закарпатской, Ивано-франковской и Львовской областях ожидаются осадки. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -9°, днем -3°.
  • Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -2°, днем +1°, дождь, возможно со снегом.
  • В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем 0°.
  • В Ривне во вторник ожидается пасмурная погода, ночью -4°, днем 0°.
  • В Тернополе 6 декабря ночью будет -4°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем -2°.
  • В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +1°, дождь, возможно со снегом.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут  ночью +6°, днем +7°, пасмурно, дождь.
  • В Черновцах во вторник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +1°.
  • В Виннице завтра будет -5°...-3°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Житомире во вторник будет ночью -5, днем -3°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью -7°, днем -2°.
  • В Кропивницком температура ночью будет -8°, днем -3°, практически безоблачно.
  • В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха -9°...-2°.
  • В Одессе 6 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +2°.
  • В Херсоне во вторник ночью -3°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем -2°.
  • В Запорожье температура ночью -7°, днем -1°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит -9°...-3°, ясно и безоблачно.
  • В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -9°, днем -3°.
  • В Днепре температура ночью будет -8°, днем -1°, небольшая облачность.
  • В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, -1°...+2°.
  • В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -9°, днем -2°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -10°, днем -4°.
Погода в Украине 6 декабря / фото УНИАН

Народные приметы на 6 декабря

6 декабря - Митрофана. Если на Митрофана моросит снег и северный ветер, то 6 июня будет ветер с севера и дождь.

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