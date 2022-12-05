Во вторник, 6 декабря, в Украине по-прежнему будет морозно и днем, и ночью. Лишь на крайнем западе и местами на юге страны столбики термометров будут подниматься выше "нуля", а на закарпатье воздух прогреется до +7°. Также в Закарпатской, Ивано-франковской и Львовской областях ожидаются осадки. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -9°, днем -3°.
- Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -2°, днем +1°, дождь, возможно со снегом.
- В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем 0°.
- В Ривне во вторник ожидается пасмурная погода, ночью -4°, днем 0°.
- В Тернополе 6 декабря ночью будет -4°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем -2°.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +1°, дождь, возможно со снегом.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +7°, пасмурно, дождь.
- В Черновцах во вторник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +1°.
- В Виннице завтра будет -5°...-3°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Житомире во вторник будет ночью -5, днем -3°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью -7°, днем -2°.
- В Кропивницком температура ночью будет -8°, днем -3°, практически безоблачно.
- В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха -9°...-2°.
- В Одессе 6 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +2°.
- В Херсоне во вторник ночью -3°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем -2°.
- В Запорожье температура ночью -7°, днем -1°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит -9°...-3°, ясно и безоблачно.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -9°, днем -3°.
- В Днепре температура ночью будет -8°, днем -1°, небольшая облачность.
- В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, -1°...+2°.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -9°, днем -2°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -10°, днем -4°.
Народные приметы на 6 декабря
6 декабря - Митрофана. Если на Митрофана моросит снег и северный ветер, то 6 июня будет ветер с севера и дождь.