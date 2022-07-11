Во вторник, 12 июля, киевлян ждет в меру теплая погода, возможен дождь с грозой.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Так, ночью столбики термометров в столице покажут +14°...+17°, а днем воздух максимально прогреется до +21°. В течение дня ожидается небольшая облачность, после обеда возможен дождь с грозой.
Ветер в Киеве 12 июля будет юго-западный, а его скорость составит 2,7 - 3,5 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 744 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 12 июля
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +17°, сильный дождь.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +10°, днем +19°, дождь.
В Ривне во вторник ожидается пасмурная погода, ночью +10°, днем +17°, дождь.
В Тернополе 12 июля ночью будет +10°, днем +19°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +18°, небольшой дождь.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +20°, легкий дождь.
В Ужгороде столбики термометров покажут +9°...+21°, облачно с прояснениями, ливень.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +11°, днем +21°, небольшой дождь.
В Виннице завтра будет +11°...+20°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Житомире во вторник будет ночью +11°, днем +20°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°.
В Кропивницком завтра температура ночью будет +11°, днем +25°, практически безоблачно.
В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +15°...+22°.
В Одессе 12 июля - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +25°.
В Херсоне во вторник ночью +15°, днем +27°, ясно и безоблачно.
В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +26°.
В Запорожье температура ночью +16°, днем +25°, ясно и безоблачно.
В Сумах температура воздуха составит +13°...+21°, ясно и безоблачно.
В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +24°.
В Днепре температура ночью будет +16°, днем +25°, практически безоблачно.
В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +13°...+24°.
В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +26°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +27°.