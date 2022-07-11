Во вторник, 12 июля, в Украине будет абсолютно нежаркая погода. Прохладнее всего будет на западе и севере страны, где столбики термометров не поднимутся выше +17°...+21°. Самая теплая погода будет на юго-востоке, где воздух прогреется до +25°...+28°. Практически по всему Левобережью ожидается ясная и солнечная погода, а вот на западе и в большинстве северных областей пройдут дожди, местами - с грозами.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +21°, гроза.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +17°, сильный дождь.
- В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +10°, днем +19°, дождь.
- В Ривне во вторник ожидается пасмурная погода, ночью +10°, днем +17°, дождь.
- В Тернополе 12 июля ночью будет +10°, днем +19°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +18°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +20°, легкий дождь.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +9°...+21°, облачно с прояснениями, ливень.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +11°, днем +21°, небольшой дождь.
- В Виннице завтра будет +11°...+20°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Житомире во вторник будет ночью +11°, днем +20°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°.
- В Кропивницком завтра температура ночью будет +11°, днем +25°, практически безоблачно.
- В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +15°...+22°.
- В Одессе 12 июля - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +25°.
- В Херсоне во вторник ночью +15°, днем +27°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +26°.
- В Запорожье температура ночью +16°, днем +25°, ясно и безоблачно.
- В Сумах температура воздуха составит +13°...+21°, ясно и безоблачно.
- В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +24°.
- В Днепре температура ночью будет +16°, днем +25°, практически безоблачно.
- В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +13°...+24°.
- В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +26°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +27°.
Народные приметы на 12 июля
12 июля - день Петра и Павла. До Петра - нет тепла, а по Петру - и по теплу. День убывает, а жара прибывает.