Осадки ожидаются на западе и почти всех северных областях.

Во вторник, 12 июля, в Украине будет абсолютно нежаркая погода. Прохладнее всего будет на западе и севере страны, где столбики термометров не поднимутся выше +17°...+21°. Самая теплая погода будет на юго-востоке, где воздух прогреется до +25°...+28°. Практически по всему Левобережью ожидается ясная и солнечная погода, а вот на западе и в большинстве северных областей пройдут дожди, местами - с грозами.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +21°, гроза.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +17°, сильный дождь.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +10°, днем +19°, дождь.

В Ривне во вторник ожидается пасмурная погода, ночью +10°, днем +17°, дождь.

В Тернополе 12 июля ночью будет +10°, днем +19°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +18°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +20°, легкий дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут +9°...+21°, облачно с прояснениями, ливень.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +11°, днем +21°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +11°...+20°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Житомире во вторник будет ночью +11°, днем +20°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°.

В Кропивницком завтра температура ночью будет +11°, днем +25°, практически безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +15°...+22°.

В Одессе 12 июля - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +25°.

В Херсоне во вторник ночью +15°, днем +27°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +26°.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +25°, ясно и безоблачно.

В Сумах температура воздуха составит +13°...+21°, ясно и безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +24°.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +25°, практически безоблачно.

В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +13°...+24°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +26°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +27°.

Народные приметы на 12 июля

12 июля - день Петра и Павла. До Петра - нет тепла, а по Петру - и по теплу. День убывает, а жара прибывает.

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