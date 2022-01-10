Существенных осадков не ожидается.

Во вторник, 11 января, в Украине немного похолодает. В большинстве областей и днем, и ночью ожидается минусовая температура, лишь на юге станы будет небольшой "плюс". Существенных осадков не будет, лишь в отдельных областях возможен небольшой снег.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -4°, днем -4°, возможен небольшой снег.

Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -4°, днем -2°, небольшой снег.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем -3°.

В Ривне во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -6°, днем -4°.

В Тернополе 11 января ночью будет -6°, днем -3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем -4°.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем -2°.

В Ужгороде столбики термометров покажут -4°...+1°, небольшая облачность.

В Черновцах во вторник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем -1°.

В Виннице завтра будет -5°...-4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире во вторник будет ночью -5°, днем -4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем -3°.

В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем -3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -5°...-3°.

В Одессе 11 января - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем -1°.

В Херсоне во вторник ночью -2°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем 0°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -8°...-6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем -2°.

В Днепре температура ночью будет -3°, днем -3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, около 0°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем -1°.

В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +1°, небольшой снег.

Народные приметы 11 декабря

11 января - день памяти 14 тысяч вифлеемских младенцев, которые были убиты царем Иродом. Наши предки считали, что именно в этот день нечистая сила становится особенно жестокой. Поэтому 11 января принято было поджигать колышки, которые, сгорая, прогоняли зло.

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