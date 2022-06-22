Афганистан всколыхнуло мощное землетрясение. Уже известно о 250 погибших. Полторы сотни человек получили ранения.
Об этом сообщает ВВС.
На фотографиях, размещенных в социальных сетях, запечатлены люди на носилках, обломки и разрушенные дома в провинции Пактика, которая больше всего пострадала от стихии.
Представитель местного правительства сообщил, что число погибших, вероятно, возрастет.
Как сообщается, толчки ощущались более чем за 500 километров на территории Афганистана, Пакистана и Индии.
По данным Геологической службы США, землетрясение произошло ранним утром, когда многие люди спали, силой 6,1 балла на глубине около 51 км.
Напомним, в середине марта в Японии произошло сильное землетрясение. Магнитуда землетрясения составила 7,3.