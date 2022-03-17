Эпицентр землетрясения залегал у побережья префектуры Фукусима. Японское метеорологическое агентство предупредило об угрозе цунами.

Вблизи восточного побережья острова Хонсю в Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 7,3.

Об этом сообщило японское метеорологическое агентство, передает "Немецкая волна". По его данным, эпицентр землетрясения залегал на глубине 60 км у побережья префектуры Фукусима. Агентство также объявило об угрозе цунами в регионе.

Ожидается, что у берегов префектур Фукусима и Мияги могут возникнуть волны высотой до 1 м.

В результате землетрясения в отдельных районах Токио нарушена подача электроэнергии. По данным энергетической компании Tepco, без света остались примерно 700 тыс. домохозяйств.

Напоним, что в 2011 году в этом регионе произошло сильное землетрясение с последовавшим за ним цунами, которое привело к крупной аварии на атомной электростанции "Фукусима-1".

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