Синоптики Укргидрометцентра предупреждают об ухудшении погоды.

Уже ближайшей ночью и завтра утром в некоторых областях Украины ожидается туман. В связи с этим объявлен повышенный уровень опасности.

По данным Укргидрометцентра, 12 ноября ожидается туман. Видимость упадет до 200-500 метров.

"Ночью и утром 12 ноября в центральных, южных и Донецкой областях туман, видимость 200-500 метров", - предупредили синоптики.

Видео дня

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода на завтра

По данным Укргидрометцентра, 12 ноября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.

Ветер будет западный, 5-10 м/с, в северо-восточных и восточных областях днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью составит 2-7° тепла, днем воздух прогреется до 8-13° тепла.

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