Уже ближайшей ночью и завтра утром в некоторых областях Украины ожидается туман. В связи с этим объявлен повышенный уровень опасности.
По данным Укргидрометцентра, 12 ноября ожидается туман. Видимость упадет до 200-500 метров.
"Ночью и утром 12 ноября в центральных, южных и Донецкой областях туман, видимость 200-500 метров", - предупредили синоптики.
Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода на завтра
По данным Укргидрометцентра, 12 ноября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.
Ветер будет западный, 5-10 м/с, в северо-восточных и восточных областях днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью составит 2-7° тепла, днем воздух прогреется до 8-13° тепла.