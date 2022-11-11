12 и 13 ноября в Украине будет относительно тепло, а с новой недели значительно похолодает.

В ближайшие выходные, 12 и 13 ноября, погода в Украине будет относительно теплой и преимущественно сухой. Лишь в воскресенье в отдельных областях покапают небольшие дожди. Температура в большинстве областей будет держаться в пределах +9°...+12°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +6°, днем +12°. В воскресенье ночью ожидается +7°, а днем - до +12°, также небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +7°, днем +9°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +7°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность.

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В Луцке в субботу ночью +7°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, ночью +8°, днем +10°, небольшой дождь.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха +3°...+12°. В воскресенье температура будет +7°...+10°, нпасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +12°. В воскресенье - небольшая облачность, +5°...+13°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +5°, днем +9°, облачно с прояснениями. В воскресенье столбики термометров покажут +5°...+10°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +11°. В воскресенье температура составит +6°...+11°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - ясно и безоблачно, +2°...+12°. В воскресенье - небольшая облачность, +2°...+12°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью +5°, днем +10°. В воскресенье ночью ожидается +5°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +3, днем +8°. В воскресенье будет ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +11°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +8°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура составит +8°, днем +12°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность, температура ночью 0°, днем до +10°. В воскресенье ночью температура составит +1°, днем столбики термометров покажут +8°, практически безоблачно.

В Моршине на Львовщине в субботу будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +11°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность. Температура составит +3°...+10°.

В Трускавце в субботу будет пасмурно, температура до +11°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура +5°...+10°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +10°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +4°...+10°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +13°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +5°...+15°.

В Бердянске в субботу будет пасмурно, температура до +11°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура +5°...+11°.

Напомним, синоптики прогнозируют, что со следующей недели в Украину придет сильное похолодание. В частности, народный синоптик Станислав Щедрин прогнозирует морозы до -2°...-5° днем и до -6°...-11° по ночам. Также, по его прогнозу, наметет до полуметра снега.

То, что с новой недели в Украине ожидается похолодание, а ближе к следующим выходным даже может заснежить говорит и синоптик Наталья Диденко. "Похолодание ожидается со следующей недели. А ближе к следующим выходным, 18-19 ноября, возможен снег", - спрогнозировала она.

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