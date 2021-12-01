По данным синоптика Натальи Диденко, изменения погоды в Украине стоит ждать 6-7 декабря.

В Украине уже через несколько дней существенно ухудшится погода. Ожидаются дожди, снег и мощный ветер.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Сложной, с осадками (дождь и снег) и сильным ветром ожидается погода 6-7 декабря. Выскочит циклон", - предупредила она.

Погода в Украине 2 декабря

Завтра же, по данным синоптика, украинцев ждет небольшое потепление.

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"В четверг в Украине в течение дня потеплеет до +4...+9 градусов, на юге даже до +7...+13 градусов. Свежее будет на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, +2...+5 градусов", - рассказала она.

Специалист предупредила, что 2 декабря порывы юго-западного ветра будут достигать 7-14 метров в секунду, а местами и 15-20 метров в секунду. Осадки, по ее словам, ожидаются только в западных и северных областях.

"В ближайшие сутки мокрый снег будет переходить в дождь (так как потепление) на западе и севере Украины. На остальной территории - ничего серьезного", - сказала она.

Погода в Киеве 2 декабря

По данным Натальи Диденко, в Киеве завтра местами ожидаются небольшие осадки.

Ветер юго-западный, он будет "порывистый и некомфортный".

"Ночью до 3 мороза, днем потеплеет до +7 градусов!"- обрадовала она.

Напомним, на Закарпатье в ближайшие дни ожидают сильные снегопады и до -17° в горах. Синоптики предупреждают также о катастрофическом ветре 20-30 м/с и просят не подниматься в горы.

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Автор: Екатерина Лиманская