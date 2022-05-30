Синоптик Наталья Диденко рассказала, какая погода ждет украинцев в последний день весны.

Во вторник, 31 мая, в Украине ожидается теплая погода с умеренным ветром и периодическими дождями.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Весна завершается в Украине летней погодой. На востоке и юго-востоке ожидается жара, +25...+30 градусов. В большинстве областей Украины также не холодно, +20...+26 градусов. В западных областях - чуть свежее, +17...+22 градуса", - рассказала она.

По прогнозу синоптика, ветер в последний день весны будет завевать с северо-запада, умеренный, временами порывистый.

"Дожди, местами с грозами, пройдут завтра на Полтавщине, Сумщине, Харьковщине, Черкасщине и кое-где в западных областях", - рассказала специалист.

По ее словам, в дальнейшем в Украине ожидается существенное потепление.

Напомним, по прогнозу Игоря Кибальчича, на этой неделе в Украине будет тепло, однако ожидаются осадки.

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