Вместе с потеплением нагрянут дожди и грозы.

В ближайшую неделю в Украине ожидается существенное потепление. На востоке и юге Украины столбики термометров будут подниматься до +30° и даже выше. Практически повсеместно пройдут дожди, местами - сильные и с грозами. Прохладнее всего будет в западных областях Украины.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Так, неделя в Украине начнется с осадков и потепления. Дожди в этот день пройдут в большинстве западных, северных и местами в центральных областях. На юго-востоке потеплеет до +27°...+29°, на остальной территории будет от +19° до +26°, а в Черниговской области - до +16°.

В последний день весны, 31 мая, дожди и грозы ожидаются в большинстве областей Украины. На западе будет +19°...+21°, на севере воздух прогреется до +19°...+25°, в центральных областях будет +22°...+30°, на востоке - до +31°, а на юге Украины ожидается +27°...+29°.

Начало лета в Украине будет теплым, с небольшой облачностью и локальными дождями. Небольшие дожди, местами - с грозами, 1 июня будут сосредоточены на востоке, в центре, а также в Ривненской, Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Воздух в этот день прогреется до +22°...+25° на западе и севере Украины, и до +25°...+30° на остальной территории.

В четверг, 2 июня, осадки в Украине сконцентрируются на востоке и в некоторых центральных областях. Погремит также в Сумской и Запорожской областях, и в Крыму.

По всей стране ожидается уже летняя температура: от комфортных +22°...+27° на западе и севере, до +28°...+32° - на остальной территории.

Перед выходными, 3 июня, погода в Украине мало чем изменится. В большинстве северных, центральных и восточных областей ожидаются грозы, местами - с дождями. На западе и севере столбики термометров покажут +22°...+24°, на остальной территории - до +26°...+32°.

Первые летние выходные порадуют теплом и небольшими дождиками. Осадки ожидаются в воскресенье, 5 мая, на западе и местами на севере Украины. В остальном же будет сухо, небольшая облачность. В западных и северных областях традиционно будет чуть прохладнее, а на востоке, в центре и на юге - настоящая летняя температура, +24°...+30°.

Народный прогноз на неделю

30 мая - Евдокия Свистунья. Крестьяне окутывали картошку. Помимо этого, люди говорили: "Какова Евдокия, таково будет и лето".

31 мая - Федот Овсяник. Святой считается покровителем весны. Его считали лучшим помощником: "Придет Федот - последний дубовый лист развернет".

1 июня - Ивана Долгого. Если в этот день прохладная погода, еще 40 дней тепла не стоит ждать.

2 июня - Талагия. Идет дождь - все лето будет солнечным, а в декабре начнутся снегопады.

3 июня - Константина, Елены-леносейки. Если в этот день будет дождь с градом, то 3 декабря - снег с крупой. Какой день Елены - такой будет и осень.

4 июня - мученика Василиска, Васильковый день. Сильная роса утром 4 июня - жди богатого урожая.

5 июня - Леонтия-огуречника. В этот день заканчивают посадку огурцов.

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