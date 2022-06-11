Сегодня на западе Украины ожидается ухудшение погоды.

На сегодня, 11 июня, в восьми областях на западе Украины объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные дожди, грозы и град.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"11 июня в западных областях грозы, в отдельных районах град, в Карпатах значительные дожди", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Как сообщал УНИАН, сегодня погода в Украине будет нестабильной. На Западе и юге пройдут дожди с грозами, которые также принесут с собой небольшое понижение температуры. Одновременно с этим на остальной территории страны станет еще жарче, столбики термометров будут подниматься до +30°...+32°.

Вас также могут заинтересовать новости: