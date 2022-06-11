На западе страны ожидается небольшое снижение температуры, а на востоке, севере и в центре наоборот станет жарче.

Сегодня погода в Украине будет нестабильной. На западе и юге пройдут дожди с грозами, которые также принесут с собой небольшое снижение температуры. Одновременно с этим на остальной территории страны станет еще жарче, столбики термометров будут подниматься до +30°...+32°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, в западных областях Украины сегодня ожидаются грозы, в Волынской и Ивано-Франковской областях - ливни. Температура будет в пределах +22°...+28°.

На севере Украины воздух прогреется до +30°...+31°. На большинстве территорий будет ясная и безоблачная погода. Без осадков.

Жителей центральных областей также ждет жара. Здесь столбики термометров покажут +29°...+30°. Будет много солнца, без осадков.

На востоке Украины сегодня будет жарче всего. Здесь воздух прогреется до +30°...+32°. Так само сухо.

На юге Украины сильная жара ожидается лишь в Запорожской области, до +32°. На остальной же территории будет +26°...+27°, местами грозы.

Напомним, на выходных в Украине ожидается жаркая погода, местами пройдут локальные ливни в сопровождении гроз и шквалов.

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