2 февраля осадки ожидаются в большинстве областей Украины.

В среду, 2 февраля, в Украину ворвутся осадки. На западе осадки будут в виде снега или мокрого снега, а на востоке и юге пройдут дожди или дожди со снегом. Днем по всей стране, за исключением крайнего севера, ожидается небольшой "плюс", а ночью температура в некоторых областях будет опускаться до -4°...-9°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -6°, днем +1°.

Во Львове в среду будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем +1°, снег с дождем.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +2°, мокрый снег.

В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -4°, днем +1°, дождь со снегом.

В Тернополе 2 февраля ночью будет -4°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -5°, днем 0°, снег.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +4°, снег.

В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, сильный снег с дождем.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -4°, днем +4°.

В Виннице завтра будет -5°...0°, облачно с прояснениями.

В Житомире в среду будет ночью -6°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -5°, днем +1°.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +1°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -3°...+1°, снег с дождем.

В Одессе 2 февраля - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +4°, сильный дождь.

В Херсоне в среду ночью +1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +3°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +2°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит -9°...-2°, облачно с прояснениями.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем +2°, снег с дождем.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, снег с дождем.

В Симферополе в среду будет пасмурно, сплошная облачность, +1°...+6°, дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +3°, дождь.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +3°, небольшой дождь.

Народные приметы на 2 февраля

2 февраля - Ефимии. Если в полдень солнечно, то весна будет ранней. Если метель - вся Масленица будет такой.

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