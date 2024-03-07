К концу недели солнца в Украине станет больше, а в ряде областей температура повысится до +9°...+11°.

7-8 марта по всей Украине будет холодно, однако к концу недели в ряде областей температура повысится до +9°...+11°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН. Потепление ожидается на западе страны, а также затронет южные области.

7 марта в Украине ожидается преимущественно пасмурная погода. Температура будет от +2° до +6°, лишь на Закарпатье воздух прогреется до +10°...+11°.

8 марта в Украине станет больше солнца, однако температура останется практически такой же, +4°...+6°, на Закарпатье - до +10°. Без осадков.

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А вот на выходных с запада в Украину придет волна тепла. Небо прояснится, а воздух прогреется до +6°...+9°. Небольшое потепление до +6°...+8° ожидается и на юге страны. На остальной территории по-прежнему будет холодно.

В конце недели, 10 марта, по всей Украине установится небольшая облачность. На западе температура повысится до +9°...+11°, на Закарпатье будет до +13°. В южных областях столбики термометров покажут +5°...+9°, а на левобережье по-прежнему будет от +1° до +5°.

С началом новой недели в Украину придут дожди, однако на температуру они существенно не повлияют.

Когда в Украину вернется весеннее тепло - прогноз

Синоптик Наталья Диденко говорит, что похолодание в Украине будет долгим. По ее словам, существенное повышение температуры ожидается, ориентировочно, с 16 марта.

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