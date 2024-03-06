Холодная погода в Украине будет длиться долго.

Похолодание, которое сегодня пришло в Украину, продлится долго. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко. По ее данным, повышения температуры стоит ждать не раньше середины марта.

"Похолодание будет длительным, хотя и не без солнечных подскоков", - сообщила она.

По данным синоптика, морозы ожидаются преимущественно ночью. Ниже всего столбики термометров будут опускаться до -3...-6 градусов, на северо-востоке Украины временами температура будет падать до -9...-11 градусов. В дневные часы предполагается 0...+5 градусов, при условии солнечной погоды до +3...+7 градусов.

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"Первое ощутимое стратегическое потепление, ориентировочно, предполагается с 16-го марта", - сообщила Наталья Диденко

Однако небольшое количество осадков, по ее словам, прояснения, и незначительная облачность позволят солнцу днем повышать температуру воздуха до комфортных значений.

Похолодание в Украине - что известно

С сегодняшнего дня, 6 марта, в Украину пришло ощутимое похолодание, причиной которого стало поступление холодного воздуха из северных регионов Европы.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, наиболее теплая погода будет наблюдаться в Одесской области и в Закарпатье. В то же время на севере Левобережья ночью морозы временами окрепнут до -5...-10 °С, а днем температура ожидается близкой к 0 °С.

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