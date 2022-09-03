В ближайшие дни на погоду в Уркаине будет влиять холодный воздух из Скандинавии и севера Европы.

Сегодня и в воскресенье, 4 сентября, в Украине ожидается холодная погода, местами пройдут дожди. В целом в ближайшее время на погоду в Украине будет влиять холодная воздушная масса арктического происхождения.

Такой прогноз на выходные обнародовал счиноптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

Он пояснил, что на территорию нашей страны будет поступать холодный воздух из Скандинавии и севера Европы. Холодная воздушная масса арктического происхождения будет определять погоду в большинстве областей также и в последующие дни.

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"В дополнение к этому, развитие фронтальной волны над Балканами и ее смещение в северо-восточном направлении приведет к уплотнению облачности и выпадению осадков в субботу и воскресенье в большинстве регионов Украины, что лишь добавит дискомфорта и создаст ощущение глубокой осени", - предупредил он.

По данным синоптика, среднесуточная температура воздуха ожидается ниже нормы на 4-6 градусов.

Так, по его прогнозу, 4 сентября в западных областях Украины будет без осадков. Температура воздуха ночью +4...+9, местами в понижениях рельефа до +2; днем +18...+23.

На севере Украины без осадков, только на юге Сумской области ночью пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью +3...+8, днем +17...+22.

В центральной части ночью местами пройдет дождь, днем будет сухо. Температура воздуха ночью +8...+13, днем +17...+22.

На юге Украины ночью местами пройдет дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью +11...+16, днем +18...+23.

В восточных областях ночью и в первой половине дня ожидается дождь, местами сильный. Днем без осадков. Температура воздуха ночью +6...+11, днем +16...+21.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, до конца сентября повышение температуры в Украине ждать не стоит. Однако и потом летнего тепла тоже не будет.

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