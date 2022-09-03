Сегодня, 3 сентября, температура в Украине продолжит снижаться. Холоднее всего будет на западе страны, где столбики термометров местами покажут всего +13°...+14°. Традиционно теплее всего будет на востоке и в Крыму.
Практически повсеместно на западе и юге, а также в некоторых центральных областях пройдут дожди. Местами осадки будут сильными.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, на западе Украины сегодня будет самая холодная погода. Здесь столбики термометров покажут днем всего +13°...+14°. В Волынской, Ривненской и Закарпатской областях ожидается до +18°. Также везде, кроме этих трех областей, ожидаются дожди, местами - сильные.
Жителей севера Украины сегодня также ждет прохладная погода. Столбики термомтеров здесь покажут +16°...+19°. В Сумской области будет пасмурно и дождливо. На остальной территории - сухо и облачно с прояснениями.
В центральных областях сегодня также ожидаются дожди. В Полтавской области и в районе Днепра вероятность осадков меньше. Температура ожидается в пределах +16°...+22°.
На востоке Украины 3 сентября будет теплее всего. В течение дня температура поднимется до +21°...+26°. Без осадков.
На юге Украины сегодня также будет дождить, в Запорожье возможны грозы. Воздух прогреется до +21°...+23°, в Крыму - до +27° и сухо.