Осадки ожидаются в большинстве западных и центральных областей, а также на юге Украины.

Сегодня, 3 сентября, температура в Украине продолжит снижаться. Холоднее всего будет на западе страны, где столбики термометров местами покажут всего +13°...+14°. Традиционно теплее всего будет на востоке и в Крыму.

Практически повсеместно на западе и юге, а также в некоторых центральных областях пройдут дожди. Местами осадки будут сильными.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Так, на западе Украины сегодня будет самая холодная погода. Здесь столбики термометров покажут днем всего +13°...+14°. В Волынской, Ривненской и Закарпатской областях ожидается до +18°. Также везде, кроме этих трех областей, ожидаются дожди, местами - сильные.

Жителей севера Украины сегодня также ждет прохладная погода. Столбики термомтеров здесь покажут +16°...+19°. В Сумской области будет пасмурно и дождливо. На остальной территории - сухо и облачно с прояснениями.

В центральных областях сегодня также ожидаются дожди. В Полтавской области и в районе Днепра вероятность осадков меньше. Температура ожидается в пределах +16°...+22°.

На востоке Украины 3 сентября будет теплее всего. В течение дня температура поднимется до +21°...+26°. Без осадков.

На юге Украины сегодня также будет дождить, в Запорожье возможны грозы. Воздух прогреется до +21°...+23°, в Крыму - до +27° и сухо.

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