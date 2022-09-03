До конца сентября повышения температуры в Украине точно ждать не стоит. Однако и потом летнего тепла тоже не будет.

В ближайшее время ожидать в Украине потепления не стоит. Первая половина сентября будет прохладной.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

По ее словам, температура на большей части не поднимется выше 20 градусов.

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"До середины месяца погода будет все же сентябрьская, осенняя с некоторыми колебаниями температуры. Максимальные температуры будут в пределах 15-20 градусов, на юге до 23-25 градусов", - спрогнозировала она.

По ее словам, ночная температура будет более низкой - от 5 до 10 градусов, на юге и востоке - 8-13 градусов, на побережье морей - до 15-16 градусов. Прохладнее всего будет на западе и севере.

Синоптик отметила, что в Украине уже чувствуется осень, "потому что температурный фон 15-18 градусов".

"К концу месяца на севере и западе температур выше 25 градусов уже не будет. А на юге и востоке еще могут быть такие температуры", - спрогнозировала она.

Напомним, в Украину пришли первые заморозки на почве. Их зафиксировали в ночь на 2 сентября в северных регионах нашей страны.

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