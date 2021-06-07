Завтра обильные дожди ожидаются практически по всей стране, лишь в западных областях будет сухая и малооблачная погода.

Во вторник, 8 июня, в большинстве областей Украины пройдут ливни и грозы. Лишь в западных областях ожидается сухая и малооблачная погода. Теплее всего будет в Волынской и Ривненской областях - до +26°, немного прохладнее - на востоке страны и в Крыму (+20°...+22°).

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Киеве - переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха ночью +14°, днем +24°.

Во Львове во вторник будет малооблачно. Ночью +12°, днем +24°.

В Луцке будет малооблачная погода, ночью +14°, днем +26°.

В Ривне во вторник - переменна облачность, ночью +13°, днем +26°.

В Тернополе 8 июня ночью будет +14°, днем +24°, переменная облачность.

В Хмельницком завтра будет переменная облачность, ночью +13°, днем +23°.

В Ивано-Франковске завтра будет незначительная облачность, ночью +14°, днем +24°.

В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью +14°, днем +24°, ливень.

В Виннице завтра будет +14°...+24°, ливень.

В Житомире во вторник будет переменная облачность, температура ночью +14°, днем +24°, гроза.

В Черкассах - переменная облачность, ночью +14°, днем +22°, ливень.

В Кропивницком - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +23°, небольшой дождь.

В Полтаве завтра температура воздуха +13°...+22°, ливень.

В Одессе 8 июня - переменная облачность, температура ночью +15°, днем +25°, ливень.

В Херсоне во вторник ночью +14°, днем +25°, ливень.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +14°, днем +25°, ливень.

В Запорожье температура ночью +13°, днем +22°, ливень.

В Сумах завтра температура воздуха +12°...+23°, переменная облачность, ливень..

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +22°, ливень.

В Днепре температура ночью будет +13°, днем +22°, ливень.

В Симферополе во вторник будет +13°...+20°, незначительная облачность.

В Краматорске будет небольшая облачность, ливень, температура ночью +11°, днем +23°.

В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +12°, днем +22°.

Народные приметы 8 июня

8 июня - Карпа. Много комаров 8 июня - последняя декада летнего месяца будет теплой, но стоит ожидать осадков. Хороший урожай щавеля 8 июня - лето будет теплым.

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Автор: Екатерина Лиманская