В Украину возвращаются грозы / фото ua.depositphotos.com

Во вторник, 8 июня, в большинстве областей Украины пройдут ливни и грозы. Лишь в западных областях ожидается сухая и малооблачная погода. Теплее всего будет в Волынской и Ривненской областях - до +26°, немного прохладнее - на востоке страны и в Крыму (+20°...+22°).

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

  • В Киеве - переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха ночью +14°, днем +24°.
  • Во Львове во вторник будет малооблачно. Ночью +12°, днем +24°.
  • В Луцке будет малооблачная погода, ночью +14°, днем +26°.
  • В Ривне во вторник - переменна облачность, ночью +13°, днем +26°.
  • В Тернополе 8 июня ночью будет +14°, днем +24°, переменная облачность.
  • В Хмельницком завтра будет переменная облачность, ночью +13°, днем +23°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет незначительная облачность, ночью +14°, днем +24°.
  • В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью +14°, днем +24°, ливень.
  • В Виннице завтра будет +14°...+24°, ливень.
  • В Житомире во вторник будет переменная облачность, температура ночью +14°, днем +24°, гроза.
  • В Черкассах - переменная облачность, ночью +14°, днем +22°, ливень.
  • В Кропивницком - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +23°, небольшой дождь.
  • В Полтаве завтра температура воздуха +13°...+22°, ливень.
  • В Одессе 8 июня - переменная облачность, температура ночью +15°, днем +25°, ливень.
  • В Херсоне во вторник ночью +14°, днем +25°, ливень.
  • В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +14°, днем +25°, ливень.
  • В Запорожье температура ночью +13°, днем +22°, ливень.
  • В Сумах завтра температура воздуха +12°...+23°, переменная облачность, ливень..
  • В Харькове - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +22°, ливень.
  • В Днепре температура ночью будет +13°, днем +22°, ливень.
  • В Симферополе во вторник будет +13°...+20°, незначительная облачность.
  • В Краматорске будет небольшая облачность, ливень, температура ночью +11°, днем +23°. 
  • В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +12°, днем +22°.
Погода в Украине 8 июня / фото УНИАН

Народные приметы 8 июня

8 июня - Карпа. Много комаров 8 июня - последняя декада летнего месяца будет теплой, но стоит ожидать осадков. Хороший урожай щавеля 8 июня - лето будет теплым.

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Автор: Екатерина Лиманская