В Украину возвращаются грозы / фото ua.depositphotos.com
Во вторник, 8 июня, в большинстве областей Украины пройдут ливни и грозы. Лишь в западных областях ожидается сухая и малооблачная погода. Теплее всего будет в Волынской и Ривненской областях - до +26°, немного прохладнее - на востоке страны и в Крыму (+20°...+22°).
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
- В Киеве - переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха ночью +14°, днем +24°.
- Во Львове во вторник будет малооблачно. Ночью +12°, днем +24°.
- В Луцке будет малооблачная погода, ночью +14°, днем +26°.
- В Ривне во вторник - переменна облачность, ночью +13°, днем +26°.
- В Тернополе 8 июня ночью будет +14°, днем +24°, переменная облачность.
- В Хмельницком завтра будет переменная облачность, ночью +13°, днем +23°.
- В Ивано-Франковске завтра будет незначительная облачность, ночью +14°, днем +24°.
- В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью +14°, днем +24°, ливень.
- В Виннице завтра будет +14°...+24°, ливень.
- В Житомире во вторник будет переменная облачность, температура ночью +14°, днем +24°, гроза.
- В Черкассах - переменная облачность, ночью +14°, днем +22°, ливень.
- В Кропивницком - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +23°, небольшой дождь.
- В Полтаве завтра температура воздуха +13°...+22°, ливень.
- В Одессе 8 июня - переменная облачность, температура ночью +15°, днем +25°, ливень.
- В Херсоне во вторник ночью +14°, днем +25°, ливень.
- В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +14°, днем +25°, ливень.
- В Запорожье температура ночью +13°, днем +22°, ливень.
- В Сумах завтра температура воздуха +12°...+23°, переменная облачность, ливень..
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +22°, ливень.
- В Днепре температура ночью будет +13°, днем +22°, ливень.
- В Симферополе во вторник будет +13°...+20°, незначительная облачность.
- В Краматорске будет небольшая облачность, ливень, температура ночью +11°, днем +23°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +12°, днем +22°.
Погода в Украине 8 июня / фото УНИАН
Народные приметы 8 июня
8 июня - Карпа. Много комаров 8 июня - последняя декада летнего месяца будет теплой, но стоит ожидать осадков. Хороший урожай щавеля 8 июня - лето будет теплым.
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