Снижение температуры затронет практически всю Украину, кроме юго-востока.

На выходных, 3 и 4 июля, в Украине начнет снижаться температура. Наиболее сильно это почувствуют жители западных областей, здесь столбики термометров опустятся до +13° ночью и до +21° днем. Также в стране продолжат лить дожди, местами - ливни и грозы.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет переменная облачность, температура воздуха ночью +17°, днем +28°. В воскресенье днем ожидается +27°, а ночью - до +18°.

Во Львове в субботу ночью +13°, днем +21°, небольшой дождь. В воскресенье ночью +13°, днем +22°, также небольшой дождь.

В Луцке в субботу ночью +15°, днем +21°, облачно с прояснениями. В воскресенье - небольшой дождь, ночью +16°, днем +24°.

В Виннице в субботу будет переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха +18°...+27°. В воскресенье температура будет +16°...+26°, переменная облачность.

В субботу в Одессе ожидается переменная облачность, температура ночью +21°, днем +34°. В воскресенье - дождь с грозой, +18°...+24°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +19°, днем +30°, гроза. В воскресенье столбики термометров покажут +20°...+30°, ливень.

В Днепре в субботу - переменная облачность,ливень, температура ночью +18°, днем +30°. В воскресенье температура составит +18°...+29°, гроза.

В Симферополе в субботу - переменная облачность, +17°...+27°, небольшой дождь. В воскресенье +17°...+24°, ливень.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +32°. В воскресенье ночью ожидается +18°, днем +31°, небольшая облачность.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью +18°, днем +32°. В воскресенье будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +31°.

В Северодонецке завтра будет небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +33°. В воскресенье - облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура составит +21°, днем +33°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура до +17°. В воскресенье днем температура составит +18°, ночью похолодает до +9°, небольшая облачность, ливень.

В Моршине на Львовщине в субботу будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +12°, днем +23°. В воскресенье - небольшая облачность и легкий дождик. Температура составит +13°...+24°.

В Трускавце в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +21°. В воскресенье - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура +11°...+23°.

В Сваляве завтра небольшая облачность, ливень, +20°. В воскресенье температура составит +12°...+22°, небольшая облачность, ливень.

В Затоке в субботу - небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°. В воскресенье - небольшая облачность и ливень, +19°...+24°.

В Бердянске в субботу будет ясно и безоблачно, температура до +33°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, температура +19°...+32°.

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Автор: Екатерина Лиманская