Средняя за сутки температура может быть на 1-2 градуса выше климатической нормы.

На рубеже мая и июня в Украине ожидается потепление. Температура может подняться на 1-2 градуса выше нормы, а кое-где даже вероятны температурные аномалии. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

Относительно того, какой погодой начнется лето, эксперт отметила, что в целом, если говорить о конце мая и начале июня, то ожидается повышение температуры.

"Эта холодная воздушная масса, которая поступала в Украину в течение последних дней, и наблюдалось существенное снижение температуры, местами даже заморозки, - наконец этот процесс прекратится. И в дальнейшем ожидается повышение температуры воздуха", - сказала она.

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Так, для конца мая - начала лета будет характерна достаточно высокая температура и при этом средняя за сутки температура может быть на 1-2 градуса выше нормы. В то же время на западе Украины будут самые высокие температуры, температурные аномалии. Впрочем, точные температурные показатели, конкретные значения, называть пока рано.

Когда в Украине потеплеет - прогноз синоптика

По данным синоптика Наталки Диденко, уже с 16 мая температура в Украине начнет повышаться и до конца недели столбики термометров будут показывать 18-23 градуса.

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