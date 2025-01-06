В ближайшие несколько дней погода в Украине заметно изменится.

На этой неделе погода в Украине изменится. После холодных и морозных выходных температура заметно повысится - во многих областях будет +10° и даже выше, до +14°. Осадков в эти дни будет немного. Такая погода продлится до выходных, потому что 11-12 января температура снова снизится до более зимней, а дожди сменятся на снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В начале недели, 6 января, температура повысится на западе страны, +3°...+7°. Также тут и местами на востоке пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождей. На юге тоже будет тепло, +3°...+8°, а на остальной территории задержится холодная погода с температурой от 0° до +4°.

Со вторника, 7 января, потепление уже охватит всю Украину. Столбики термометров покажут +4°...+7°, на западе - до +10°, а на юге воздух прогреется до +12°. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

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8 января местами на северо-западе и юго-востоке пройдут осадки. Температура продолжит повышаться. В большинстве областей будет +5°...+11°, а на юге потеплеет до весенних +10°...+13°.

В четверг, 9 января, существенных осадков в Украине не будет. Воздух практически по всей стране прогреется до +6°...+11°, на юге будет до +14° и только на северо-востоке ожидается +4°...+6°.

Накануне выходных, 10 января, с запада в Украину зайдут дожди и мокрый снег. Температура повысится од +7°...+10°, а на юге и местами в центральной части воздух прогреется до +11°...+15°.

На выходных, 11 и 12 января, погода в Украине резко изменится. Температура упадет до -1°...+4°, только на юге и в районе Кривого Рога будет теплее, +6°...+8°. станет пасмурно, а на западе страны продолжатся осадки в виде снега и мокрого снега.

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