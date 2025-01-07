Экстремальных морозов и осадков не ожидается, но температура снизится уже на следующей неделе.

Текущая неделя будет теплой и с периодическими дождями, но со следующей недели в Украину может вернуться небольшой мороз. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала заведующая сектором численного моделирования и прогнозирования отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Анжелика Ганчук.

На уточнение относительно того, когда может выпасть уже классический снег, эксперт рассказала, что этого пока не ожидается.

"На западе, конечно, будет снежить. Потому что там будет холоднее. У нас в воскресенье и в понедельник снизятся температуры до отрицательных и снежок может посыпаться. Но, все же, скажем так, будет возвращаться на следующей неделе небольшой мороз в Украину. Но пока без таких экстремальных каких-то значений. Просто будут обычные зимние температуры", - сказала Ганчук.

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Уже в субботу и в ночь на воскресенье через территорию Украины будет перемещаться циклон. Он принесет мокрый снег в западные области.

На этой неделе в Украине прогнозируется необычно теплая погода с осадками. Такую информацию обнародовал синоптик Игорь Кибальчич. В нашу страну начнет поступать теплый и влажный воздух из Средиземноморья.

В результате ожидается значительное повышение температурного фона, а в отдельных регионах возможны рекордные значения максимальной температуры.

Также, по его словам, периодически будут идти осадки, в основном в виде дождя и мороси, местами с мокрым снегом.

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