Вместе с похолоданием в Украине ожидаются дожди и снег.

В ближайшие выходные в Украине ожидается небольшое похолодание с дождями и мокрым снегом. Об этом на портале "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Он пояснил, что прохладный воздух к нам придет со Скандинавского полуострова и Балтийского моря.

"Наиболее ощутимым будет похолодание в западных регионах страны. Здесь также пройдет умеренный снег, временами возможны метели и снежный накат на дорогах", - сообщил Кибальчич. В частности, в субботу на западе страны будет -3°...+2°, а в воскресенье -4°...+1°.

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По его прогнозу, теплая погода с преобладанием положительных значений температуры и осадками в виде дождя сохранится на юго-востоке. В субботу здесь будет +2°...+9°, а в воскресенье воздух прогреется до 0°...+7°.

Похолодание в Украине

О том, что в Украине на выходных станет холоднее, говорит и синоптик Наталья Диденко, об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, теплая погода продержится в стране до 9 и 10 января. "А с 11-го января к нам придет похолодание", - отметила эксперт по погоде.

Она подчеркнула, что снижение температуры будет умеренным. Ночью столбики термометров будут опускаться до слабых морозов, а днем стоит ожидать от -2 до +3 градусов.

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