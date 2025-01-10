Под конец недели даже на юге страны будет не выше +5°.

На выходных, 11 и 12 января, погода в Украине изменится. Температура снизится по всей старен и местами заснежит. Ночью ожидаются небольшие морозы, а днем будет от -1° до +5°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью 0°, днем +2°. В воскресенье ночью ожидается -1°, а днем +1°, небольшая облачность, снег.

Во Львове в субботу ночью -1°, днем 0°, небольшая облачность, снег. В воскресенье ночью -2°, днем °, пасмурно, снег.

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В Луцке в субботу ночью -1°, днем +1°, небольшая облачность. В воскресенье - пасмурно, ночью -1°, днем 0°, снег.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха -1°...+3°. В воскресенье температура будет -1°...+2°, пасмурно, мокрый снег.

В субботу в Одессе будет ясно, температура ночью +1°, днем +5°. В воскресенье - небольшая облачность, 0°...+4°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +1°, днем +6°, пасмурно, мокрый снег. В воскресенье столбики термометров покажут -1°...+3°, пасмурно.

В Днепре в субботу - пасмурно, температура ночью +1°, днем +7°, дождь. В воскресенье температура составит 0°...+2°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - памурно, дождь, +3°...+10°. В воскресенье +1°...+5°, облачно с прояснениями.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью +3°, днем +7°, дождь. В воскресенье ночью ожидается 0°, днем +5°, пасмурно.

В Краматорске в субботу будет пасмурно. Температура ночью +5°, днем +9°, дождь. В воскресенье будет ясно, ночью 0°, днем +3°.

В Северодонецке завтра будет ппасмурно, температура ночью +3°, днем +8°, дождь. В воскресенье - практически безоблачно, температура составит +1°, днем +2°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно. Температура ночью -5°, днем до -4°, снег. В воскресенье ночью температура составит -6°, днем столбики термометров покажут -4°, пасмурно, небольшой снег.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет -2°, днем 0°, облачно с прояснениями, небольшой снег. В воскресенье - пасмурно, сильный снег. Температура ночью составит -2°, днем +1°.

В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, температура до -1°, снег. В воскресенье - пасмурно, сильный снег, температура -1°...0°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до -1°, снег, мокрый снег. В воскресенье - пасмурно, -3°...-1°, сильный снег.

В Затоке в субботу - ясно, ночью +3°, днем +5°. В воскресенье - ясно, температура -1°...++5°.

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