В ближайшие два дня в Украине будет практически зимняя погода.

С завтрашнего дня, 23 ноября, в Украине резко похолодает. Вместе с похолоданием придут дожди и мокрый снег. Связано это с прохождением через нашу страну атмосферного фронта.

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, сообщает "Обозреватель".

"Последняя неделя ноября будет уже немного напоминать зиму. По крайней мере, несколько дней, особенно вторник и среда. Именно в эти дни, особенно в северных, северо-восточных, западных областях будет проходить атмосферный фронт. Там уже будут осадки смешанной фазы, то есть дождь с мокрым снегом, иногда просто мокрый снег", - пояснила синоптик.

По ее словам, также ожидается похолодание.

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"В ночь с понедельника на вторник мы ожидаем практически по всей территории Украины морозы на уровне 2… 7 градусов. В южных областях будет немного теплее, 5…6 тепла, но все равно похолодание будет ощущаться. В северо-восточных областях, на Сумщине и Харьковщине, в ближайшую ночь может быть вообще до -9 градусов", - предупредила она.

По данным синоптика, осадки в Украине ожидаются в ночь на вторник, в большей степени во второй половине дня вторника, а также в среду, 24 ноября.

Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в ближайшие дни погода в Украине начнет меняться: ожидаются осадки, похолодание и сильный ветер.

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Автор: Екатерина Лиманская