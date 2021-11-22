Уже завтра, 23 ноября, в Украине резко снизится температура.

Во вторник, 23 ноября, в Украине резко похолодает. В частности, в большинстве областей температура воздуха в течение дня составит лишь +1°...+5°, на северо-востоке кое-где даже 0...-3°.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, немного теплее будет в южной части Украины и на Закарпатье - до +6°...+11°.

"На Западе Украины после дождя и мокрого снега, которые более возможны ближайшей ночью, в течение дня 23 ноября осадки прекратятся, но будет сильным северо-западный ветер", - предупредила она.

По данным синоптика, осадки также ожидаются в северных областях, в южной части, а также на Луганщине и Донетчине.

"В Киеве во вторник также ожидается похолодание - одевайтесь теплее!"- советует она.

Читайте такжеВ Украину мчится резкое похолодание со снегом и дождями: какой будет погода до конца недели (карта, видео)

По словам Натальи Диденко, в столице ночью будет до -2°, а днем столбики термометров будут колебаться вблизи +1°...+3°. По ее данным, дождь и мокрый снег возможны в Киеве, однако осадки будут небольшими.

"Во второй половине недели, ближе к выходным, в Украине снова потеплеет", - утешила синоптик.

Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в ближайшие дни погода в Украине начнет меняться: ожидаются осадки, похолодание и сильный ветер.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская