В ближайшие дни погода в Украине начнет меняться: ожидаются осадки, похолодание и сильный ветер.

Уже со вторника, 23 ноября, погода в Украине начнет меняться. К концу недели ожидаются осадки, похолодание и сильный ветер.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

"23 ноября из-за незначительного падения давления над Черноморско-Азовским регионом и развитием слабой циклонической циркуляции пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега в большинстве областей страны, за исключением северной части", - рассказал он.

В среду, 24 ноября, температура воздуха заметно снизится особенно в ночное время суток. По словам синоптика, традиционно холоднее всего будет в восточных и северных областях. Там морозы окрепнут местами до -10° и даже ниже. До пятницы включительно, 26 ноября, сохранится устойчивая и сухая погода.

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"Ближе к концу недели, 27 и 28 ноября, характер погодных условий существенно изменится. Через установление южных процессов, атмосферное давление начнет падать, усилится ветер южного и юго-западного направлений местами до 15-20 м/с и начнутся осадки преимущественно в виде дождя, охватят всю территорию страны", - предупредил он.

По данным синоптика, местами дожди будут интенсивными, на юге Украины в воскресенье не исключены также отдельные грозы. Температура воздуха существенно повысится.

"До конца месяца сохранится неустойчивый характер погоды и говорить пока что о наступлении метеорологической зимы не приходится", - резюмировал он.

Напомним, руководитель Гидрометцентра Николай Кульбида спрогнозировал 30-градусные морозы в январе и феврале. Декабрь, по его словам, будет теплым.

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Автор: Екатерина Лиманская