Теплее всего будет на востоке страны, а холоднее всего - на западе.

На выходных в Украину придет циклон с юга, который принесет дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко:

"Поэтому 5-6 октября в западных, северных, центральных областях (кроме Полтавщины и Днепропетровщины) и также в Одесской области пройдут периодически дожди различной интенсивности".

В восточной части Украины, в большинстве южных областей и в Крыму, по словам Натальи Диденко, удержится сухая погода.

Видео дня

Температура воздуха будет самой высокой в восточных областях и на юге, +24...+28 градусов, а холоднее всего будет на западе, +11...+17 градусов. На остальной территории в большинстве областей будет +18...+24 градуса.

В Киеве, по прогнозу Наталки Диденко, в течение выходных периодически будут идти дожди. Температура воздуха в субботу ожидается в пределах +18 градусов, а в воскресенье потеплеет до +22 градусов.

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует украинцам аномальное тепло на выходных. Особенно это касается Левобережья и юго-восточных областей, где воздух будет прогреваться до +24...+29 градусов.

Период аномально теплой погоды, по словам синоптика, продолжится благодаря активному переносу воздушных масс с юга.

В то же время в северных и южных областях Украины будет преобладать дождливая погода с туманами и более низкими температурами.

Вас также могут заинтересовать новости: