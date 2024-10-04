В ближайшие дни температурные контрасты в Украине сохранятся.

На выходных на западе Украины продолжатся дожди. Осадки также распространятся на север страны, доберутся до некоторых центральных и Одесской областей. Температура при этом останется без резких изменений: прохладнее всего будет на западе, +12°...+16°, а на юго-востоке к концу недели разогреет до +26°...+28°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, температура воздуха ночью +15°, днем +19°, дождь. В воскресенье ночью ожидается +15°, а днем +21°, пасмурно, дождь.

Во Львове в субботу ночью +11°, днем +14°, пасмурно. В воскресенье ночью +10°, днем +13°, пасмурно, небольшой дождь.

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В Луцке в субботу ночью +10°, днем +12°, пасмурно. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, ночью +9°, днем +12°.

В Виннице в субботу будет пасмурно. Температура воздуха +15°...+17°, дождь. В воскресенье температура будет +13°...+18°, пасмурно, сильный дождь.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +23°. В воскресенье - небольшая облачность, +19°...+22°, небольшой дождь.

В Харькове в субботу температура ночью составит +13°, днем +22°, практически безоблачно. В воскресенье столбики термометров покажут +13°...+27°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +25°. В воскресенье температура составит +15°...+26°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - ясно и безоблачно, +15°...+27°. В воскресенье - небольшая облачность, +17°...+27°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная погода, температура ночью +11°, днем +24°. В воскресенье ночью ожидается +11°, днем +25°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будет практически безоблачно. Температура ночью +8°, днем +27°. В воскресенье будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +28°.

В Северодонецке завтра будет практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +27°. В воскресенье - небольшая облачность, температура составит +9°, днем +27°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, дождь. Температура ночью +10°, днем до +13°. В воскресенье ночью температура составит +9°, днем столбики термометров покажут +11°, пасмурно, дождь.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +11°, днем +16°, облачно с прояснениями, небольшой дождь. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь. Температура ночью составит +11°, днем +13°.

В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, температура до +17°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, температура +11°...+12°.

В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, до +16°. В воскресенье - пасмурно, ливень, +10°...+12°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +24°. В воскресенье - пасмурно, ливень, температура +19°...+21°.

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