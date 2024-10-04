На западе Украины, а также местами в северных и южных областях будет дождить.

Первые октябрьские выходные в Украине будут аномально теплыми. Особенно это касается Левобережья и юго-восточной части нашей страны. Об этом на портале "Метеопрог" сообщает синоптик Игорь Кибальчич:

"Благодаря активному переносу воздушных масс с юга, в нашей стране продолжится период аномально теплой погоды".

По его данным, на западе Украины, а также местами в северных и южных регионах будет преобладать циклоническая деятельность. Поэтому здесь ожидается дождливая погода с туманами и более низкими температурами.

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Погода 5 октября

В западных областях ночью ожидается небольшой дождь, местами туман. Днем также пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха ночью составит +8...+13 °С, днем максимум +11...+16 °С.

В северных регионах в течение суток ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Возможен туман. Ночью +11...+16 °С, днем +16...+21 °С.

В центральных областях без существенных осадков, лишь днем на западе Черкасской области пройдут дожди. Ночью +11...+16 °С, днем воздух прогреется до +22...+27 °С.

На юге Украины в субботу ожидается теплая и солнечная погода, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 °С, а днем разогреет до +23...+28 °С.

В восточных регионах будет сухо, переменная облачность. Температура воздуха ночью +8...+13 °С, днем +22...+27 °С.

Погода 6 октября

"В западных областях ночью пройдут умеренные, местами сильные дожди, возможны локальные грозы. Днем местами ожидается небольшой дождь. Местами будут наблюдаться туманы", - прогнозирует Кибальчич. Температура воздуха ночью +8...+13 °С, днем +10...+15 °С.

В северных областях в течение суток пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Только в Сумской области без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью +11...+16 °С, днем воздух прогреется до +21...+26 °С.

В центральных областях в воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем в Черкасской и Кировоградской областях пройдут дожди, местами с грозами. Ветер южный, 7-12 м/с. Ночью +11...+16 °С, днем разогреет до +22...+27 °С.

На подножье Украины в конце недели ожидается переменная облачность, в Одесской и Николаевской областях утром и днем пройдут дожди, временами с грозами. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 °С, днем +21...+26 °С, а в Крыму - до +28 °С.

"На востоке Украины сохранится по-летнему теплая и солнечная погода, без осадков", - говорит синоптик. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью +9...+14 °С, а днем раскалит до +24...+29 °С.

Погодная противофаза в Украине - что известно

Синоптик Виталий Постригань ранее сообщил, что сейчас в Украине наблюдается классическая погодная противофаза. Это означает, что на западе страны началась метеорологическая осень с дождями и прохладой, а на остальной территории до сих пор продолжается метеорологическое лето.

Причиной такой погоды является поток воздуха из Арктики, который доходит до запада нашей страны, и антициклон с востока, где преобладают южные воздушные потоки.

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