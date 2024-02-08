Зимы в Украине становятся короче, а лето - более жарким и продолжительным.

Повышение глобальной температуры губительно влияет и на территорию Украины. У нас в стране уже увеличилась продолжительность теплого и летнего периодов и в то же время уменьшилась продолжительность холодного и зимнего периодов. Об этом в интервью РБК-Украина рассказала кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

"В Украине за последние 60 лет повышение средней температуры происходило почти в 2,5 раза быстрее глобальной. Как следствие, с 1981 года отмечается увеличение продолжительности теплого периода и периода активной вегетации на 7-8 дней каждые 10 лет", - говорит специалист.

По ее данным, увеличивается количество летних дней со средней в сутки температурой воздуха выше 15 градусов в среднем на 8 дней каждые 10 лет. Такие изменения обусловили существенный рост летнего периода в Украине.

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"В прошлом году мы наблюдали в сентябре температуру воздуха, характерную для июня-июля. Кроме того, летний период становится более жарким. Возрастает количество жарких дней, увеличивается количество тропических ночей. А это увеличивает тепловую нагрузку на людей", - пояснила Балабух.

По ее словам, продолжительность холодного периода в Украине уменьшается, зима становится не только более короткой, но и менее суровой. Повышение температуры обусловило и изменение структуры осадков.

"На значительной территории страны выпадает зимой дождь, а не снег. Все чаще зимой не образуется снежный покров и лыжи и санки становятся для наших детей экзотикой. Растет количество дней с гололедицей, что стало особенно заметно этой зимой", - говорит климатолог.

Еще одним проявлением изменения климата, говорит Вера Балабух, является увеличение повторяемости и интенсивности опасных и стихийных явлений погоды. В Украине - это увеличение интенсивности дождей, ливней и снегопадов. Это приводит к увеличению паводков.

"Все чаще и интенсивнее становятся грозы, шквалы, град, засухи, волны тепла. Тем не менее, скорость ветра в последние десятилетия в умеренных широтах, и в Украине уменьшалась. Это приводило к уменьшению повторяемости явлений, связанных с ветром - метелей, пылевых бурь", - говорит специалист.

Она рассказала, что темпы изменения климата у нас выше, чем в Европе. Так, скорость роста средней за год температуры в Украине в 1961-2023 гг. составляла 0,41 градуса за десять лет, а в Европе - 0,34 градуса. Из-за этого Украина попала в регионы планеты, за исключением полярных широт, где в последнее десятилетие рост температуры происходил быстрее всего.

Изменение климата - можно ли остановить?

Ученые говорят, что изменение климата является ключевым фактором, вызывающим большинство кризисных моментов, и риск их возникновения можно снизить, срочно сократив выбросы парниковых газов до нуля.

Чтобы предотвратить критически моменты в биосфере, необходимо быстро сократить потерю среды обитания и загрязнение окружающей среды, поддерживая при этом экологию.

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