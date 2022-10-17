Изменение погоды ожидается со среды, 19 октября.

В Украине ожидается резкое изменение погоды. В понедельник и вторник еще будет тепло и сухо, а со среды, 19 октября, начнутся дожди и заметно похолодает. Местами по ночам будут морозы.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Начало недели в Украине будет сухим, теплым и солнечным. На западе страны потеплеет до +18°...+21°, а на остальной территории будет чуть свежее, +13°...+18°.

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Во вторник, 18 октября, в Украине станет еще теплее. По всей стране столбки термометров покажут +16°...+20°.

Со среды, 19 октября, погода в Украине резко изменится. По всей стране похолодает. Местами температура опустится до +13°...+15° и налетят дожди. Осадки ожидаются везде, кроме юга и юго-востока.

В четверг, 20 октября, дожди сместятся на Левобережье. Местами осадки будут сильными. Температура продолжит снижаться. На западе и севере днем будет всего до +8°...+10°, а ночью - всего +1°...+4°. На остальной территории будет немного теплее - до +10°...+13° днем и +5°...+7° ночью.

Перед выходными в Укарине станет еще холоднее. Ночью на западе Украины ожидаются морозы до -2°. В течение дня холоднее всего будет на востоке и севере Украины - всего +5°...+9°. Дожди практически покинут территорию страны и пройдут лишь в Донецкой и Луганской областях.

На выходных температура в Украине немного повысится. К концу недели на Левобережье будет +8°...+13°, а на юге и западе столбики термометров покажут +15°...+17°. Однако вновь вернутся дожди, которые в воскресенье накроют большинство областей, кроме юго-восточных и некоторых западных.

В Украину идет похолодание - что говорят синоптики

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в Украине 17-18-го октября станет еще теплее, температура прогреется до +22 градусов. А вот с 19-го числа ожидается резкое похолодание.

По словам синоптика, в среду-четверг пройдут дожди, в Карпатах 20 октября вероятен снег, холодные атмосферные фронты с запада Европы принесут существенное понижение температуры.

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