Синоптики предупреждают украинцев о тумане, видимость упадет до 200 метров

09:26, 16 ноября 2020
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Туман ожидается в большинстве областей страны.

Синоптики обещают туманы / фото УНИАН
Синоптики обещают туманы / фото УНИАН

Сегодня, 16 ноября, в Украине ожидаются туманы.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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"В большинстве областей туман, видимость 200-500 метров. I уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

Что делать при тумане

Специалисты рекомендуют водителям снизить скорость движения, использовать противотуманные фары вместе с ближним светом, соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями и избегать резких маневров. Также рекомендуется во время остановки включать аварийную световую сигнализацию.

Прогноз погоды на 16 ноября: данные Погоды УНИАН

В понедельник, 16 ноября, практически на всей территории Украины - облачно, местами - ливни, а в Северодонецке - сильный снег. Солнце выглянет только в Одесской, Львовской и Херсонской областях. Столбики термометров поднимутся до +3° в центре до +12° - в южных областях до -1° опустятся на востоке и до +9° в западной части страны.

В Киеве сегодня будет облачно, температура воздуха ночью -4°, днем +3°.

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Автор: Елена Пилипчак

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Теги: погодасиноптикГСЧСтуманпогода в Украине
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