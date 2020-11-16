Синоптики предупреждают украинцев о тумане, видимость упадет до 200 метров
Туман ожидается в большинстве областей страны.
Сегодня, 16 ноября, в Украине ожидаются туманы.
Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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"В большинстве областей туман, видимость 200-500 метров. I уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.
Что делать при тумане
Специалисты рекомендуют водителям снизить скорость движения, использовать противотуманные фары вместе с ближним светом, соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями и избегать резких маневров. Также рекомендуется во время остановки включать аварийную световую сигнализацию.
Прогноз погоды на 16 ноября: данные Погоды УНИАН
В понедельник, 16 ноября, практически на всей территории Украины - облачно, местами - ливни, а в Северодонецке - сильный снег. Солнце выглянет только в Одесской, Львовской и Херсонской областях. Столбики термометров поднимутся до +3° в центре до +12° - в южных областях до -1° опустятся на востоке и до +9° в западной части страны.
В Киеве сегодня будет облачно, температура воздуха ночью -4°, днем +3°.
- Винница+6°... +2°
- Днепр+2°... -4°
- Донецк-1°... -3°
- Житомир+6°... +1°
- Запорожье+3°... -4°
- Ивано-Франковск+9°... +3°
- Киев+3°... -4°
- Кропивницкий+3°... -4°
- Луганск-2°... -4°
- Луцк+10°... +5°
- Львов+9°... +4°
- Николаев+6°... -2°
- Одесса+11°... +5°
- Полтава0°... -3°
- Ровно+9°... +5°
- Симферополь+9°... +3°
- Сумы-1°... -5°
- Тернополь+8°... +4°
- Харьков-2°... -5°
- Херсон+4°... -1°
- Хмельницкий+8°... +4°
- Черкассы+3°... -3°
- Чернигов+1°... -5°
- Черновцы+9°... 0°