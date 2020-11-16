Сегодня в Украине ожидаются морозы, в одной из областей - сильные снегопады (карта)

08:00, 16 ноября 2020
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Морозы ожидаются на севере и в восточной части страны.

В Северодонецке сегодня возможен сильный снегопад / REUTERS
В Северодонецке сегодня возможен сильный снегопад / REUTERS

В понедельник, 16 ноября, практически на всей территории Украины - облачно, местами - ливни, а в Северодонецке - сильный снег. Солнце покажется только на Одещине, Львовщине и Херсонщине. Столбики термометров поднимутся до +3° в центре, до +12° - в южных областях, до -1° опустятся на востоке и до +9° в западной части страны.

Погода до 2025 года будет самой теплой за все время наблюдений - синоптики

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет облачно, температура воздуха ночью -4°, днем +3°.
  • В Чернигове будет пасмурно, температура воздуха ночью -5°, днем +1°.
  • Во Львове в понедельник солнечно, ночью +4°, днем +9°.
  • В Луцке облачно, ночью +5°, днем +9°.
  • В Ривне в понедельник облачно с прояснениями, возможен ливень, ночью +5°, днем +9°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью +3°, днем +9°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком сегодня ночью +4°, днем +8°, облачно.
  • В Ивано-Франковске сегодня ночью +3°, днем +9°, облачно.
  • В Черновцах в понедельник пасмурно, ночью 0°, днем +8°.
  • В Виннице сегодня облачно, температура воздуха +2°...+7°.
  • В Житомире в понедельник облачно, температура ночью 0°, днем +6°.
  • В Черкассах ночью -3°, днем +3°, возможен мелкий дождь.
  • В Кропивницком пасмурно, температура ночью -5°, днем +3°.
  • В Полтаве сегодня пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -4°...-1°.
  • В Одессе 16 ноября будет солнечно, температура ночью +6°, днем +12°.
  • В Херсоне в понедельник ночью 0°, днем +5°, ясная погода.
  • В Николаеве сегодня будет облачно, ночью -1°, днем +7°.
  • В Запорожье облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +3°.
  • В Сумах сегодня будет облачно, температура воздуха -5°...-1°.
  • В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем -1°.
  • В Днепре облачно, температура ночью -3°, днем +2°.
  • В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +2°...+9°.
  • В Краматорске сегодня пасмурно, температура ночью -5°, днем -2°. 
  • В Северодонецке сегодня сильный снегопад, температура ночью -2°, днем -5°.
Погода в Украине на 16 ноября / фото УНИАН
Погода в Украине на 16 ноября / фото УНИАН

16 ноября — Гертруды, Георгия, Иосифа, Акемпсима, Агапия. Если листопад к этому времени полностью завершился, следует ожидать крутой зимы. У рыбаков была своя примета: если на Акепсима первая рыба сорвется с крючка, то рыбалка будет плохая. Если печеный хлеб на улице замерзнет, то скоро морозы будут. Дрова в печи горят сильно и пламя летит в трубу с ревом — к буре. Облака плывут низко — ожидай стужу.

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Автор: Елена Пилипчак

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