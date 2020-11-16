Сегодня в Украине ожидаются морозы, в одной из областей - сильные снегопады (карта)

Морозы ожидаются на севере и в восточной части страны.

В Северодонецке сегодня возможен сильный снегопад / REUTERS

В понедельник, 16 ноября, практически на всей территории Украины - облачно, местами - ливни, а в Северодонецке - сильный снег. Солнце покажется только на Одещине, Львовщине и Херсонщине. Столбики термометров поднимутся до +3° в центре, до +12° - в южных областях, до -1° опустятся на востоке и до +9° в западной части страны.

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Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет облачно, температура воздуха ночью -4°, днем +3°.

В Чернигове будет пасмурно, температура воздуха ночью -5°, днем +1°.

Во Львове в понедельник солнечно, ночью +4°, днем +9°.

В Луцке облачно, ночью +5°, днем +9°.

В Ривне в понедельник облачно с прояснениями, возможен ливень, ночью +5°, днем +9°.

В Тернополе температура воздуха ночью +3°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегодня ночью +4°, днем +8°, облачно.

В Ивано-Франковске сегодня ночью +3°, днем +9°, облачно.

В Черновцах в понедельник пасмурно, ночью 0°, днем +8°.

В Виннице сегодня облачно, температура воздуха +2°...+7°.

В Житомире в понедельник облачно, температура ночью 0°, днем +6°.

В Черкассах ночью -3°, днем +3°, возможен мелкий дождь.

В Кропивницком пасмурно, температура ночью -5°, днем +3°.

В Полтаве сегодня пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -4°...-1°.

В Одессе 16 ноября будет солнечно, температура ночью +6°, днем +12°.

В Херсоне в понедельник ночью 0°, днем +5°, ясная погода.

В Николаеве сегодня будет облачно, ночью -1°, днем +7°.

В Запорожье облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +3°.

В Сумах сегодня будет облачно, температура воздуха -5°...-1°.

В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем -1°.

В Днепре облачно, температура ночью -3°, днем +2°.

В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +2°...+9°.

В Краматорске сегодня пасмурно, температура ночью -5°, днем -2°.

В Северодонецке сегодня сильный снегопад, температура ночью -2°, днем -5°.

Погода в Украине на 16 ноября / фото УНИАН

16 ноября — Гертруды, Георгия, Иосифа, Акемпсима, Агапия. Если листопад к этому времени полностью завершился, следует ожидать крутой зимы. У рыбаков была своя примета: если на Акепсима первая рыба сорвется с крючка, то рыбалка будет плохая. Если печеный хлеб на улице замерзнет, то скоро морозы будут. Дрова в печи горят сильно и пламя летит в трубу с ревом — к буре. Облака плывут низко — ожидай стужу.

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