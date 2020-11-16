Сегодня в Украине ожидаются морозы, в одной из областей - сильные снегопады (карта)
Морозы ожидаются на севере и в восточной части страны.
В понедельник, 16 ноября, практически на всей территории Украины - облачно, местами - ливни, а в Северодонецке - сильный снег. Солнце покажется только на Одещине, Львовщине и Херсонщине. Столбики термометров поднимутся до +3° в центре, до +12° - в южных областях, до -1° опустятся на востоке и до +9° в западной части страны.
Погода до 2025 года будет самой теплой за все время наблюдений - синоптики
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет облачно, температура воздуха ночью -4°, днем +3°.
- В Чернигове будет пасмурно, температура воздуха ночью -5°, днем +1°.
- Во Львове в понедельник солнечно, ночью +4°, днем +9°.
- В Луцке облачно, ночью +5°, днем +9°.
- В Ривне в понедельник облачно с прояснениями, возможен ливень, ночью +5°, днем +9°.
- В Тернополе температура воздуха ночью +3°, днем +9°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком сегодня ночью +4°, днем +8°, облачно.
- В Ивано-Франковске сегодня ночью +3°, днем +9°, облачно.
- В Черновцах в понедельник пасмурно, ночью 0°, днем +8°.
- В Виннице сегодня облачно, температура воздуха +2°...+7°.
- В Житомире в понедельник облачно, температура ночью 0°, днем +6°.
- В Черкассах ночью -3°, днем +3°, возможен мелкий дождь.
- В Кропивницком пасмурно, температура ночью -5°, днем +3°.
- В Полтаве сегодня пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -4°...-1°.
- В Одессе 16 ноября будет солнечно, температура ночью +6°, днем +12°.
- В Херсоне в понедельник ночью 0°, днем +5°, ясная погода.
- В Николаеве сегодня будет облачно, ночью -1°, днем +7°.
- В Запорожье облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +3°.
- В Сумах сегодня будет облачно, температура воздуха -5°...-1°.
- В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем -1°.
- В Днепре облачно, температура ночью -3°, днем +2°.
- В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +2°...+9°.
- В Краматорске сегодня пасмурно, температура ночью -5°, днем -2°.
- В Северодонецке сегодня сильный снегопад, температура ночью -2°, днем -5°.
16 ноября — Гертруды, Георгия, Иосифа, Акемпсима, Агапия. Если листопад к этому времени полностью завершился, следует ожидать крутой зимы. У рыбаков была своя примета: если на Акепсима первая рыба сорвется с крючка, то рыбалка будет плохая. Если печеный хлеб на улице замерзнет, то скоро морозы будут. Дрова в печи горят сильно и пламя летит в трубу с ревом — к буре. Облака плывут низко — ожидай стужу.
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Погода в Украине
- Винница+7°... +2°
- Днепр+2°... -3°
- Донецк-1°... -4°
- Житомир+6°... 0°
- Запорожье+3°... -3°
- Ивано-Франковск+9°... +3°
- Киев+3°... -4°
- Кропивницкий+3°... -5°
- Луганск-1°... -4°
- Луцк+9°... +5°
- Львов+9°... +4°
- Николаев+7°... -1°
- Одесса+12°... +6°
- Полтава-1°... -4°
- Ровно+9°... +5°
- Симферополь+9°... +2°
- Сумы-1°... -5°
- Тернополь+9°... +3°
- Харьков-1°... -4°
- Херсон+5°... 0°
- Хмельницкий+8°... +4°
- Черкассы+3°... -3°
- Чернигов+1°... -5°
- Черновцы+8°... 0°
+9°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+9 °
Мин./макс. температура:+1° / +15°
Влажность:49 %
Давление:752 мм
Ветер: 5.6 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:54
Закат16:54
Видимость:16 км
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