В Украине из-за тумана объявлено штормовое предупреждение.
Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"Ночью и утром 29 октября в западных, северных и центральных областях туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.
Также, по данным Укргидрометцентра, до конца октября в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
"28-31 октября в восточных, западных, Винницкой, Житомирской, Киевской, Запорожской, Херсонской, Днепропетровской области, в Крыму, 30-31 октября и на Полтавщине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Погода в Украине 29 октября
По словам синоптика Натальи Диденко, максимально завтра ожидается в течение дня +10...+14 градусов. Теплее будет в западной части, до +17 градусов, а прохладнее на северо-востоке - Сумская, Черниговская, Полтавская, Харьковская области, +8...+12 градусов.
В Киеве завтра, по данным синоптика, осадков не будет. В течение дня воздух прогреется до +12...+14 градусов.
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