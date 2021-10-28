Завтра в Украине ожидаются туманы, а на выходных - новая стихия.

Завершающая рабочая пятница октября принесет в Украину комфортные дневные градусы, однако местами ожидаются туманы, а на выходных налетит порывистый ветер.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Максимально завтра ожидается в течение дня +10...+14 градусов. Теплее будет в западной части, до +17 градусов, а прохладнее на северо-востоке - Сумская, Черниговская, Полтавская, Харьковская области, +8...+ 12 градусов", - рассказала она и предупредила о туманах.

В Киеве завтра, по данным синоптика, осадков не будет. В течение дня воздух прогреется до +12...+14 градусов.

"Выходные обещают во всей Украине сухую, сравнительно теплую, погоду, только будет порывистым ветер", - добавила она.

Напомним, в Украине на сегодня и завтра объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

По данным Укргидрометцентра, в западных (кроме Закарпатской), восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Винницкой, Житомирской и Киевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Автор: Екатерина Лиманская