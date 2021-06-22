Пожарная опасность сохранится сегодня и завтра, 23 июня.

Сегодня, 22 июня, и завтра, 23 июня, в некоторых областях Украины будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 22-23 июня в большинстве северных, западных и восточных областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Жара в Украине

На этой же неделе у нас будет лишь на несколько градусов прохладнее, чем в Африке. Со вторника начнутся грозы, они накроют всю Украину, кроме восточных областей. Жара будет прожаривать нас до конца недели.

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Автор: Екатерина Лиманская