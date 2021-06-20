Температура воздуха прогреется до +34 градусов.

Оккупированный пересушенный Крым, который до недавнего времени был на грани катастрофы из-за засухи, вдруг ушел под воду. На гористую Ялту буквально упало море. Этот циклон задел все наше морское побережье.

Читайте такжеВ Черновицкой области внезапный ливень затопил десятки сел, улицы превратились в реки (видео)На этой же неделе у нас будет лишь на несколько градусов прохладнее, чем в Африке. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так, с 21 июня ожидается до +29 на Западе и Юге, и +32 в остальных регионах. В понедельник кратковременные дожди могут покапать в западных регионах.

А со вторника начнутся грозы, они накроют всю Украину, кроме восточных областей. Жара будет прожаривать нас до конца недели.

Прогноз погоды на лето в Украине

Летом температура воздуха в Украине может достигать 40 градусов. Об этом сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

"Начиная с июня, а особенно июль и август – это температура воздуха, которая будет значительно выше нормы, и большое количество дней она будет достигать 30-35, а в отдельные дни даже до 40 градусов, поэтому лето может быть только жарким", – сказал Кульбида.

По словам директора Укргидрометцентра, температура воздуха существенно повысится после первой декады июня.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко