В Израиле пожары вспыхивают по всей стране из-за аномальной жары.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
К тушению пожаров привлекли авиацию. В одном из районов огонь перекинулся на жилой дом, в результате чего были повреждены две квартиры. Во время тушения пожаров пострадал один из спасателей.
Многие пожары локализованы, но, по словам представителей израильской пожарно-спасательной службы, большинство пожаров продолжаются и не потушены.
Гражданам советуют не разжигать костры на открытых площадках и соблюдать технику безопасности.
Потепление в Британии
Как сообщал Погода УНИАН, в Британию пришла теплая погода. Сейчас там регистрируют +25 градусов. Это самые теплые дни с начала года.
Местные жители заполонили пляжи морских курортов, выходили в парки и на террасы, загорали там и устраивали пикники.
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