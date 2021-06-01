К тушению пожаров привлекли авиацию.

В Израиле пожары вспыхивают по всей стране из-за аномальной жары.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

К тушению пожаров привлекли авиацию. В одном из районов огонь перекинулся на жилой дом, в результате чего были повреждены две квартиры. Во время тушения пожаров пострадал один из спасателей.

Многие пожары локализованы, но, по словам представителей израильской пожарно-спасательной службы, большинство пожаров продолжаются и не потушены.

Гражданам советуют не разжигать костры на открытых площадках и соблюдать технику безопасности.

Потепление в Британии

Как сообщал Погода УНИАН, в Британию пришла теплая погода. Сейчас там регистрируют +25 градусов. Это самые теплые дни с начала года.

Местные жители заполонили пляжи морских курортов, выходили в парки и на террасы, загорали там и устраивали пикники.

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Автор: Екатерина Лиманская