По данным Укргидрометцентра, ожидаются заморозки.

В Украине на два дня, 23 и 24 сентября, объявили І уровень опасности.

Об этом говорится в предупреждении Укргидрометцентра об опасных метеорологических явлениях.

По данным синоптиков, в эти дни в Украине ожидаются заморозки на почве.

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"Ночью 23-24 сентября в западных, северных, 24 сентября и в центральных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°", - говорится в предупреждении.

Напомним, на этой неделе в большинстве областей будет преобладать поле пониженного давления. Пройдут дожди разной интенсивности, но со второй половины недели приблизится циклон, который приведет к уменьшения количества осадков.

По данным Укргидрометцентра, со второй половины недели приближается антициклон с запада, соответственно ожидается тенденция к уменьшению количества осадков. Однако, по словам синоптиков, на востоке ожидается новый циклон, который принесет дождливую погоду.

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