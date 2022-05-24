Во многих областях Украины сегодня, 24 мая, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"24-25 мая в западных (кроме Закарпатья), Винницкой, Киевской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в предупреждении.
Погода в Украине сегодня
В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +9°, днем +18°.
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +21°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +6°, днем +21°.
В Ривне во вторник ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +6°, днем +20°.
В Тернополе 24 мая ночью будет +6°, днем +22°, небольшая облачность.
В Хмельницком сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +19°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +23°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +8°...+22°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +8°, днем +21°.
В Виннице сегодня будет +6°...+19°, ясно и безоблачно.
В Житомире в понедельник будет ночью +6°, днем +19°, ясно и безоблачно.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +18°.
В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +19°, небольшая облачность.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +7°...+18°.
В Одессе 24 мая - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +20°.
В Херсоне во вторник ночью +8°, днем +19°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +21°.
В Запорожье температура ночью +10°, днем +19°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +5°...+16°, облачно с прояснениями.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +18°.
В Днепре температура ночью будет +9°, днем +18°, облачно с прояснениями.
В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +6°...+16°, легкий дождь.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +16°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +17°.