Во многих областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Во многих областях Украины сегодня, 24 мая, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"24-25 мая в западных (кроме Закарпатья), Винницкой, Киевской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в предупреждении.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +9°, днем +18°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +21°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +6°, днем +21°.

В Ривне во вторник ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +6°, днем +20°.

В Тернополе 24 мая ночью будет +6°, днем +22°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +19°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +23°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +8°...+22°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +8°, днем +21°.

В Виннице сегодня будет +6°...+19°, ясно и безоблачно.

В Житомире в понедельник будет ночью +6°, днем +19°, ясно и безоблачно.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +18°.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +19°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +7°...+18°.

В Одессе 24 мая - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +20°.

В Херсоне во вторник ночью +8°, днем +19°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +21°.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +19°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +5°...+16°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +18°.

В Днепре температура ночью будет +9°, днем +18°, облачно с прояснениями.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +6°...+16°, легкий дождь.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +16°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +17°.

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