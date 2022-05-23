Во вторник, 24 мая, в Украине начнет повышаться температура. Теплее всего будет на западе страны, где столбики термометров покажут +19°...+23°, на остальной территории будет от +16° до +21°. Существенных осадков в Украине во вторник не будет, только в Крыму покапают небольшие дожди.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +9°, днем +18°.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +21°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +6°, днем +21°.
- В Ривне во вторник ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +6°, днем +20°.
- В Тернополе 24 мая ночью будет +6°, днем +22°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +19°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +23°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +8°...+22°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +8°, днем +21°.
- В Виннице завтра будет +6°...+19°, ясно и безоблачно.
- В Житомире в понедельник будет ночью +6°, днем +19°, ясно и безоблачно.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +18°.
- В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +19°, небольшая облачность.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +7°...+18°.
- В Одессе 24 мая - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +20°.
- В Херсоне во вторник ночью +8°, днем +19°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +21°.
- В Запорожье температура ночью +10°, днем +19°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +5°...+16°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +18°.
- В Днепре температура ночью будет +9°, днем +18°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +6°...+16°, легкий дождь.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +16°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +17°.
Народный прогноз на 24 мая
24 мая - Мокий Мокрый. По погоде этого дня, наши предки судили о том, каким будет лето. Так и говорили: "Мокро на Мокея - жди лета еще мокрее".