Существенных осадков завтра не ожидается, лишь в Крыму покапают небольшие дожди.

Во вторник, 24 мая, в Украине начнет повышаться температура. Теплее всего будет на западе страны, где столбики термометров покажут +19°...+23°, на остальной территории будет от +16° до +21°. Существенных осадков в Украине во вторник не будет, только в Крыму покапают небольшие дожди.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +9°, днем +18°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +21°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +6°, днем +21°.

В Ривне во вторник ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +6°, днем +20°.

В Тернополе 24 мая ночью будет +6°, днем +22°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +19°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +23°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +8°...+22°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +8°, днем +21°.

В Виннице завтра будет +6°...+19°, ясно и безоблачно.

В Житомире в понедельник будет ночью +6°, днем +19°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +18°.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +19°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +7°...+18°.

В Одессе 24 мая - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +20°.

В Херсоне во вторник ночью +8°, днем +19°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +21°.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +19°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +5°...+16°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +18°.

В Днепре температура ночью будет +9°, днем +18°, облачно с прояснениями.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +6°...+16°, легкий дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +16°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +17°.

Народный прогноз на 24 мая

24 мая - Мокий Мокрый. По погоде этого дня, наши предки судили о том, каким будет лето. Так и говорили: "Мокро на Мокея - жди лета еще мокрее".

Вас также могут заинтересовать новости: