Землетрясение было такой интенсивности, что его можно было почувствовать

В понедельник, 21 февраля, в Украине произошло землетрясение магнитудой 2,8 по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Как сообщается, землетрясение зафиксировали в 18:05 во Львовской области в районе г. Червоноград, на глубине 3 километров.

Специалисты отметили, что по классификации землетрясение относится к ощутимым, ощущаемым немногими людьми, которые находятся внутри помещения, под открытым небом - только в благоприятных условиях.

"Колебания сходны с сотрясением, образованным легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкие колебания легких предметов, несколько более сильное на верхних этажах", - пояснили в ведомстве.

Там напомнили, что с территории Львовской области наиболее мощные землетрясения зарегистрировано 11 сентября 2018 года и 03 декабря 2019 года с магнитудами 2,2 и 3,0 соответственно.

Ранее сильное землетрясение всколыхнуло Днепропетровщину в районе Кривого Рога, его магнитуда составила 3,3 по шкале Рихтера.

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