Подземные толчки зафиксировали сегодня утром.

Сегодня утром в Днепропетровской области произошло землетрясение.

Об этом свидетельствуют данные Главного центра специального контроля.

Как сообщается, землетрясение зарегистрировано на территории Днепропетровской области, в районе Кривого Рога в 06:17.

Источник землетрясения залегал на глубине 5 километров, а его магнитуда составила 3,3 по шкале Рихтера.

"По классификации землетрясение относится к ощутимым, чувствуется немногими людьми, находящимися внутри помещения, под открытым небом – только в благоприятных условиях", - говорят специалисты.

Они пояснили, что колебания сходны с сотрясением, образованным легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкие колебания легких предметов, чуть посильнее – на верхних этажах.

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В ведомстве напомнили, что с территории Днепропетровской области наиболее мощные землетрясения зарегистрированы 29 июля 2017 и 23 июня 2013 с магнитудами 4,1 и 4,5 соответственно.

Напомним, ранее в Украине зафиксировали ударную волну от извержения вулкана в Тонга.

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