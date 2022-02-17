После основного толчка жители ощущали несколько афтершоков.

В Гватемале в результате землетрясения произошло несколько оползней. Погибли два человека.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в среду на юго-западе Гватемалы. В результате землетрясения погибли два человека, в домах обрушились крыши, начались оползни. Как сообщается, за первоначальным толчком последовали два афтершока магнитудой выше 4.

По состоянию на 8:30 утра по местному времени власти сообщили о двух погибших: мужчине и женщине.

На изображениях, опубликованных агентством, видны последствия камнепадов и вырванные с корнем деревья, блокирующие дороги после землетрясения.

Напомним, по меньшей мере 94 человека погибли в историческом бразильском горном городке Петрополис в результате оползней, которые погребли под собой дома, затопили улицы и смыли автомобили и автобусы.

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